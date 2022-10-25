«البلدي» أقر نقل ملكية مختبر الأغذية إلى هيئة الغذاء

وطن النهار

وافق المجلس البلدي أمس، على طلب ‏وزارة الصحة نقل ملكية وصول مبنى مختبر الأغذية المركزي لفحص الأغذية ومبنى الأغذية المستوردة من البلدية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة الشويخ الصناعية، ووافقت على طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله لصالحها، وتخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة منطقة الخالدية.

وأحال المجلس مشكلات ومخالفات مدينة المطلاع ورمي نفايات البناء على الطرق إلى لجنة الإصلاح والتطوير، مع تشديد الرقابة وإيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى. وقال العضو فهد العبدالجادر: إن التعامل بملف المطلاع يجب أن يكون الطريقة الصحيحة خاصة أنها قد تنعكس على ضواحٍ جديدة في المنطقة ومشاريع اسكانية مقبلة.

ولفت إلى ان قرار الإبعاد الإداري حق مشروع، مطالباً بوضع ضوابط لعمل المقاولين بشأن النفايات في ظل وجود حلول سهلة يمكن تطبيقها وفق خريطة واضحة لمراقبة نقل النفايات.

رقابة مسبقة

بدوره وصف العضو عبد اللطيف الدعي مراقبة البلدية في مشروع المطلاع عبارة عن ردة فعل، مطالباً برقابة استباقية من أجهزة البلدية.وأكد على إعادة النظر في دور البلدية الرقابي عبر لجنة مختصة لمتابعة أعمال مدينة المطلاع وموضوع النفايات.

من جانبه قال العضو د. حسن كمال: إن العبء الأكبر يقع على مؤسسة الرعاية السكنية خاصة أنها المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مطالباً بمراقبة الشركات المتعاقدة معها الرعاية السكنية أولاً.

وأكد على أهمية الاستعانة بسبل التقنية والرقابة الحديثة « كاميرات وغيرها» وقالت العضو شريفة الشلفان: إن الإبعاد الإداري للمقاولين آخر حل يجب ان تتخذه البلدية. بدوره أكد العضو عبدالله العنزي، على كثرة الشكاوى الواردة من قبل أصحاب القسائم، بوجود نفايات وانقاض في القسائم، مشيراً الى أنه حدثت خلافات بين اصحاب القسائم حول مسؤولية النظافة ورمي الانقاض، مطالباً بتطبيق اللوائح والنظم والقوانين من قبل وزارة الداخلية وشرطة البيئة، في حين قال العضو ناصر الجدعان. هناك نقص في مراقبة النظافة وعلينا زيادة الموظفين من قبل ديوان الخدمة حيث إن المدن الجديدة تحتاج لاعداد كبيرة من الموظفين لتغطية الرقابة والتفتيش.

من جهته أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن قانون البلدية لا يسعف ردع المخالفين ما يدع البلدية تستعين بجهات أخرى أحياناً تملك قوانين قاسية، مشيراً إلى أن مشكلات مدينة المطلاع وخاصة فيما يتعلق بالمخلفات الإنشائية ملف يحتاج مناقشته بجدية عالية في إحدى لجان المجلس البلدي.

ولفت إلى الحاجة لتصنيف مقاولي الهدم وشركات نقل النفايات، موضحاً أن حميع الملاحظات التي دونها الأعضاء مستحقة.

وأن نقل النفايات الإنشائية أحد الملفات الشائكة التي تواجه الفتوى والتشريع بعدم معلومية الجهة المسؤولة عنها.

التقسيم والتنظيم

وأبقى المجلس على جدول الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 ومشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024، مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024، مع تزويد الأعضاء بنسخة من «CD» الحساب الختامي ومشروع الميزانيات.

وحفظ المجلس طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية في منطقة صبحان كما أبدى موافقته على إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم في منطقة الفنيطيس في محافظة مبارك الكبير.

وقال مدير البلدية أحمد المنفوحي وفي رده على مداولات الأعضاء، انه يجب التمييز في عمل البلدية بين مشروعي التقسيم والتنظيم ففي مشروع التقسيم لاتطلب البلدية موافقات من وزارات الخدمات وتكتفي باعتماد المخطط من المالك للارض مع الزامه باستقطاع أراضي الدولة وحمايتها، بينما في مشروع التنظيم تكون البلدية هي المبادر والمنظم وتتبع اللائحة الخاصة بالقطع التنظيمية والتي تقترن بالمطالبة بموافقة وزارات الخدمات كالكهرباء والماء وهيئة الطرق وغيرها، مشيرا إلى الخطوط الحمراء في إطار التقسيم للقسائم الخام وضروري المحافظة على الاستقطاعات الخاصة بالدولة والتي لايمكن تجاوزها او تعديها بموجب القانون واللائحة لعام 1978.

وقالت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير، لابد أن نكون حريصين، على تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وفق المعايير القانونية، مؤكدة أنه حقٌ أصيل للمجلس البلدي بمتابعة حيثيات كافة التعديلات حول المعاملات المتعلقة في تخصيص الاراضي خاصة أن طلب هيئة العناية ونشر القرآن أخذ فترة طويلة ولم يتم العمل به بدوره قال مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب، أن القرار الذي لم يتم العمل فيه لعدة سنوات يعتبر «لاغي» ولابد من تقديم طلب جديد مع تطبيق الشروط من كافة النواحي. فيما لم يكتفي المجلس رد الجهاز التنفيذي حول السؤال المتعلق بشأن النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منه.

