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المحيلبي: البلدية قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي


بمناسبة انطلاق فعاليات معرض منتدى الحكومة الالكترونية التاسع تحت عنوان (الحكومة الالكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة) والمقام في فندق كراون بلازا من الفترة 23 حتى 25 اكتوبر الحالي بقاعة البركة، حيث تشارك البلدية ضمن جهات حكومية عدة في هذا المنتدى لاستعراض خدماتها الالكترونية. وأكد نائب المدير العام لشؤون قطاع المعلومات المهندس سعد المحيلبي خلال الجلسات النقاشية أن البلدية من اولى الجهات الحكومية التي قطعت شوطا كبيرا في توجه الدولة بشأن التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات الكترونية مميزة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البلدية شاركت فير هذا الملتقى المعني بربط الجهات الحكومية بتقنية المعلومات وإسقاطها على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رقمية تربط بين الجهات الحكومية.
وأوضح المحيلبي أن البلدية تقدمت بمجموعة من المشاريع تم تنفيذها بالفعل كالإصدار الخاص بالبناء وربط الجهات الحكومية مع بلدية الكويت كوزارة العدل ووزارة الكهرباء والماء وبعض الجهات الحكومية من خلال قاعدة بيانات لتخصيص الاراضي وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية.


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