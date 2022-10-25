رماية بالذخيرة الحية غداً

وطن النهار

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي لمرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يوم غد الأربعاء من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

