«الجمارك» ضبطت ماريغوانا مع 3 مسافرين

وطن النهار

ضبط رجال الجمرك الجوي بمطار الكويت الدولي كمية من مادة الماريغوانا المخدرة، كانت بحوزة 3 مسافرين على متن طائرة واحدة. وكشفت إدارة العلاقات العامة في «الجمارك» عن أن الضبطية الأولى وقعت بعد اكتشاف مفتشة جمركية لفافة من مادة الماريغوانا المخدرة بداخل لحم، كان بحقيبة أحد المسافرين القادمين من إحدى الدول الآسيوية. وأضافت الإدارة أن الضبطية الثانية وقعت على الرحلة ذاتها، حيث ضبط أحد المفتشين الجمركيين ورقة نقدية ملفوف بها مادة الماريغوانا كانت بداخل محفظة نقود أحد الركاب. أما الضبطية الثالثة، فقد عُثر على مادة الماريغوانا وبذورها بداخل ورقة كلينكس كانت في جيب بنطلون راكب الطائرة نفسها. وتمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص. من جانبه، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، جميع المفتشين وأثنى عليهم لما يقومون به من مجهود واضح في مكافحة المخدرات وحفظ الأمن.