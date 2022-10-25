«Ooredoo»: 32.8 مليون دينار صافي الأرباح في 9 أشهر

وطن النهار

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» نتائجها المالية لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة نمواً قوياً على مستوى جميع مؤشراتها المالية الرئيسة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإيرادات الموحدة ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 464.8 مليون دينار في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 448.5 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021. وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين وتحسنا في الأداء في جزر المالديف مقارنة بالسنة السابقة والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.

كما ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 172.6 مليون دينار كويتي في فتره التسعة اشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 161.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2021.

وبلغ صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مبلغاَ وقدره 32.8 مليون دينار كويتي في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 13.4 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من سنة 2021، حيث استمد دعماً قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت وOoredoo تونس وOoredoo الجزائر وOoredoo فلسطين وOoredoo المالديف. كما بلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 65 فلساً في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 27 فلساً للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2021. وقد ارتفعت قاعدة العملاء الموحدة لتصل الي 24.7 مليون عميل في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 23.9 مليون عميل لنفس الفترة من عام 2021.

إيرادات قياسية

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني على النتائج المالية للشركة قائلاً: حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة نتائج قوية خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مدفوعة بإيرادات قياسية في فلسطين وتحسنا في الأداء في الكويت والمالديف مقارنة بالسنة السابقة إلى جانب نمو جيد في السوقين التونسي والجزائري، بالعملة المحلية.

وقال ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 4% لتبلغ 465 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية مدعومة بهامش قوي للدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغ 37%، حيث ارتفع الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7%، من 161 مليون دينار إلى 173 مليون دينار خلال الفترة.

وفي الكويت، ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 177 مليون دينار كما ارتفع الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% ليبلغ 53 مليون دينار للأشهر التسعة من سنة 2022، وتجدر الإشارة إلى أن التحسن قد تحقق إلى حد كبير من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية في كافة أنشطة الأعمال، الأمر الذي أدى إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 2.7 مليون. وأضاف: ارتفعت إيرادات أوريدو تونس، بالعملة المحلية، بنسبة 2% وبلغ حجم قاعدة العملاء 7.2 مليون في 30 سبتمبر 2022.

وفي الجزائر، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% بالعملة المحلية. أما في فلسطين، فقط ارتفعت الإيرادات إلى 27 مليون دينار، أي بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، كما سجل الدخل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعا قويا بلغ 8% ليصل إلى 10 ملايين دينار، مدفوعا بتحسن واضح في الكفاءة التشغيلية في كافة أوجه أعمال الشركة. وسجّلت أوريدو المالديف ارتفاعا بنسبة 10% في الإيرادات التي وصلت إلى 28 مليون دينار وارتفع حجم قاعدة عملائها إلى 375,000 عميل.

وقال إننا نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لأوريدو في جميع أنشطة أعمالنا، ويسعدنا أن نرى أن جهودنا في هذا الاتجاه قد أثمرت تقدما واضحا في كافة المجالات، الأمر الذي يجعلنا نتفاءل بتحقيق المزيد من التقدم في الفترات القادمة».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: « بأن النمو الكبير خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022 اجتهاد فريق العمل الذي أدى الى الأداء القوي والجهود المستمرة والعمل الجاد لكل فرد في عائلة Ooredoo.

وقال: «تحققت هذه النتائج بسبب سعينا الدؤوب لاجراء العديد من التغييرات التي تهدف الى ارضاء عملائنا من خلال تقديم خدمات مبتكرة تخدم شرائح المجتمع بتنوعها وهو سبب رئيس لارتفاع قاعدة عملائنا وثقتهم الكبيرة بنا، حيث قدمت Ooredoo مؤخرا حلول Fiber+ و هي تقنية ثورية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت مناسبة للمنازل الذكية والمؤسسات الرقمية ضمن حرصنا الدائم على توفير كل ماهو جديد ومبتكر في عالم التحول الرقمي».

وأضاف، كما نفتخر بحصول Ooredoo الكويت على أول ترخيص لخدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لنكون أيضا أول شركة تحصل على مثل هذا الترخيص بالكويت ولدينا مركز بيانات يحظى بأعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات لتوفير خدمة الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وهو المركز الذي يوفر الانترنت الثابت والمضمون دون انقطاع على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع من أي مكان بالعالم بكل أمان وسرية، وحول اهتمامنا وتميزنا بقطاع الشركات قمنا بإطلاق خدمة Ooredoo Cloud Connect بالتعاون مع هواوي وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية التي ستمكن العملاء من الاستفادة من التقنيات الرائدة لتخدم كافة القطاعات المختلفة كقطاع التعليم والرعاية الصحية ومراكز التسوق والحلول الذكية للقطاع العقاري وقطاع الضيافة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التحول الرقمي

و تابع، ضمن قيادتنا في Ooredoo لمسار التحول الرقمي للعملاء وسعينا لتحقيق التطوير المستمر بهدف إثراء تجربة العميل عبر منتجات وخدمات رقمية تنسجم مع أنماط الحياة الجديدة قامت Ooredoo باطلاق الحفل الأكبر لأجهزة iPhone14 ضمن حفل يعتبر الأكبر في الكويت بفعاليات ترفيهية مختلفة لاقت حضورا جماهيريا كثيفا.

واختتم البابطين: وعلى صعيد خدمات التكنولوجيا المالية ومع التطور المتزايد واستمرار الحاجة إلى الخدمات المالية اقليمياً وعالمياً، نهتم في Ooredoo الكويت بالاطلاع على العديد من الفرص في مجال الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

Ooredoo - الكويت

سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 176.6 مليون دينار كويتي في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 155.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

Ooredoo - الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 13.0 مليون عميل في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 12.7 مليون عميل لنفس الفترة من عام 2021.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 26.7 مليون دينار في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 25.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

Ooredoo - المالديف

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 28.2 مليون دينار في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 25.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

Ooredoo - تونس

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 9%على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 94.1 مليون دينار في فتره التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 100.6 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.

