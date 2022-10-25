كسوف جزئي للشمس اليوم.. المدارس تعطَّل و«الصحة» تحذِّر

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فيما سيشهد العالم اليوم كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين ولن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر، أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء، للطلبة فقط في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي والتعليم الديني، على أن تستأنف الدراسة يوم غد الأربعاء وذلك نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به الكويت اليوم والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1.00 ظهرا. جاء ذلك حرصا من وزارة التربية على مصلحة أبنائها الطلبة، وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين. من جهة أخرى، حذر رئيس مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة استشاري العيون د. أحمد الفودري من النظر المباشر الى قرص الشمس أثناء عملية الكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد اليوم الثلاثاء عند الساعة 01:20 ظهرا، مبينا ان إطالة النظر قد تؤدي الى فقدان البصر.

وقال الفودري لـ «كونا»: إن النظر الى قرص الشمس أثناء الكسوف الجزئي يسبب الضرر على مركز الابصار في الشبكية بسبب الأشعة فوق البنَفسجية، مبينا أنه كلما طالت مدة النظر سيزيد الضرر ما يؤدي الى احتراق في مركز الابصار او اعتلال الشبكية الشمسي. ودعا كل المواطنين والمقيمين في البلاد الى عدم النظر المباشر لقرص الشمس وعدم التصوير بالهواتف اذ قد تتعرض العين الى الاشعة الضارة وقت التصوير، مشيرا الى انه يمكن متابعة الحدث عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية حفاظا على العين. وأفاد بأن أغلب الناس لا يملكون نظارات الحماية الخاصة التي تمكنهم من مراقبة هذه الظاهرة الكونية التي تمر بها البلاد داعيا أولياء الأمور الى متابعة ومراقبة أولادهم وعدم السماح لهم بالنظر المباشر الى قرص الشمس.

