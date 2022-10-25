الاخيرة

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة الليلة قبل الماضية، معرض «الفن وما بعده» وذلك بمشاركة فنانين تشكيليين قطريين وعرب وبحضور نخبة من المهتمين.

ويشارك في المعرض الذي يستمر عدة اشهر، 12 فنانا من قطر ولبنان والكويت وسورية، من خلال 28 لوحة فنية، متنوعة تجسد التراث والبيئة القطرية، مع الفن التشكيلي الحديث والمعاصر.

وقدم الفنانون يوسف أحمد، وثريا البقصمي، وعمرو سلامة، ونوف العبدالله، وهنادي الدرويش، وفاطمة النعيمي، ومسعود البلوشي، وعائشة الخاطر، وايمان الباز، وسلين بوخليل، وجهيدة البيطار، وميشال غانم، رؤيتهم الفنية، وذلك بتعدد الأساليب والخامات الفنية، وتنوعت طرق الطرح التي قدمت فيها هذه الأعمال، كما تنوعت المدارس الفنية للفنانين المشاركين والتي تراوحت بين الكلاسيكية الواقعية والتجريدية.

