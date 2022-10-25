مصر.. سرقة متحف بالكامل في سوهاج!

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بعد أن أثارت القضية سخطا واسعا في مصر، كشفت وزارة الداخلية المصرية، فجر أمس، ملابسات سرقة متحف آثار في جامعة سوهاج جنوب البلاد.

البداية حين تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من جامعة سوهاج يفيد باكتشاف موظفيها سرقة بعض القطع الأثرية من داخل متحف كلية الآثار بالجامعة.

وأعلنت الوزارة أنه جرى تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن اكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم: طالبان وطالبة بذات الجامعة ووالد أحدهم، مضيفة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 59 قطعة أثرية مستولى عليهم من المتحف.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه اتفق مع طالب آخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـي الثراء السريع، وأعدا «آلة حديدية» وذهبا للجامعة وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف وقاما معا بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة وبعض الأكياس البلاستيكية، وفق بيان الداخلية.

كما أوضحت أن أحد الطلاب اتصل بزميلة له وطلب منها الحضور بسيارتها لنقل المسروقات وإخفائها لدى والد أحدهما تمهيداً لبيعها.

