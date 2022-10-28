الأمير: السعودية.. إنجازات تنموية وحضارية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات معبرا سموه في الوقت ذاته عن بالغ الثناء على الأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين البلدين والأسرتين الكريمتين ومؤكدا بهذا الصدد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. و بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولسانت فينسنت والغرينادينز وشعبها كل التقدم والازدهار.

