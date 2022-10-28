ولي العهد: الإنجازات السعودية شملت مختلف الميادين

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية شملت مختلف الميادين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية كل الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

و بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لها وافر الصحة والعافية.

