ميقاتي هنَّأ سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة

وطن النهار

تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي أعرب فيه عن خالص تهانيه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على متانة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية معبرا عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة لبلاده في مختلف المجالات.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

