البديوي: تبادل الخبرات مع أميركا

وطن النهار

بحث سفير الكويت في الولايات المتحدة جاسم البديوي مع كبار المسؤولين في ولاية (نبراسكا) التعاون الثنائي في مجال الامن الغذائي وفرص الاستثمار المتاحة في الكويت.

وقال السفير البديوي في تصريح عقب مباحثاته مع المسؤولين وعلى رأسهم حاكم ولاية (نبراسكا) بيت ريكيتس «نأمل في تبادل الخبرات وتوطيد التعاون لاسيما في مجال الامن الغذائي والذي يشكل تحديا عالميا».

واضاف ان الجانب الامريكي ثمن مواقف الكويت ازاء الولايات المتحدة والتنسيق الذي تجريه في مجال الامن الغذائي ومجالات الاخرى.

واكد حرص الكويت على تعزيز التعاون في مجال الامن الغذائي على مستوى عالمي مشيرا الى اعلان مجلس الوزراء الكويتي في شهر مايو الماضي انشاء (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي) بهدف الحد من تداعيات ازمات عالمية قد تؤثر سلبا في نظام الامن الغذائي.

من جهته قال حاكم ولاية (نبراسكا) ريكيتس في تصريح مماثل ل(كونا) ان «الكويت حليف رئيس في الشرق الاوسط لبلادنا وشريك تجاري مهم لنبراسكا».

وتقدم بجزيل الشكر لسفير دولة الكويت على زيارته لبحث هذه المواضيع المهمة فيما اعرب كبار المسؤولين عن الامل في استمرار المباحثات بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على شعبي الكويت وولاية (نبراسكا).

واوضح رئيس غرفة التجارة الاميركية العربية الوطنية ورئيسها التنفيذي ديفيد حمود في تصريح لـ (كونا) ان منطقة الغرب الاوسط للولايات المتحدة والتي تضم ولاية (نبراسكا) تتميز بإنتاجيتها في مجالات الزراعة والصناعة والتقنية والتعليم ما يجعلها شريكا جيدا للكويت. واضاف ان الغرفة تفخر بالاسهام في تنمية العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة.

