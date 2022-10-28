متحور «XBB» من فيروس «كورونا».. دخل البلاد

وطن النهار

قالت وزارة الصحة إن الفحوصات الجينية أظهرت رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور (إكس. بي. بي) من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مضيفة أن «ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا».

وذكرت «الصحة» في بيان صحافي أن الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا رصد عددا من الحالات الإيجابية للمتحور (إكس.بي.بي) الذي تم رصده أيضا في عدد من دول العالم وبعض دول المنطقة.

وأوضحت أن «ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا حيث قد طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن وهو أمر لا يدعو إلى القلق».

وأكدت أن الفرق الفنية في قطاعات الوزارة تواصل جهودها في متابعة المستجدات الخاصة بـ(كوفيد - 19)، وأن «المؤشرات والمعايير الوبائية تدل على استقرار الأوضاع داخل الكويت في الوقت الراهن».

ونوهت إلى أن «تدابير الصحة العامة وإرشادات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال واحدة مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من اللقاح».

من جهة أخرى نظم قسم الجراحة في مستشفى جابر تحت رعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع رابطة الاطباء المتدربين وجمعية الجراحين الكويتية والجمعية الطبية الكويتية المؤتمر الكويتي الأول للعمل الخيري في مجال الطب.

وقال رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر، ومنظم المؤتمر د. سليمان المزيدي إن المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الأطباء وممثلين عن وزارة الصحة وجمعيات النفع العام بما فيهم الهلال الأحمر، جاء تكريما للأعمال الإنسانية التي يقوم بها أطباء الكويت. وأضاف المزيدي أن المؤتمر شهد التعرف على الإنجازات الخيرية في المجال الطبي التي قام بها أطباء الكويت في أماكن كثيرة من العالم، ونشر مساهماتهم في المجتمع.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية الطبية قاموا بزيارة اكثر من 30 دولة لإجراء مئات الحالات الطبية سنويا خارج الكويت. وأشار إلى أن الفرق الطبية التطوعية سوف تزيد من أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وشدد د. سليمان المزيدي على أن جمعية الجراحين الكويتية سوف تقوم من ناحيتها بدعم تلك الحملات الطبية التطوعية خلال الفترة المقبلة تكريسا لسمعة حكومة دولة الكويت في دعم المشاريع الانسانية.

ومن جانبه، قال استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية د. فيصل الهاجري إن المؤتمر جاء بمبادرة كريمة من مستشفى جابر والجمعية الطبية.

وأوضح المخاطر التي واجهته في العمل التطوعي الخارجي، قائلا: كنت اعمل على الحدود السورية التركية، وكنت اتعرض لمشاكل أمنية ولمضايقات في المطار.

وتابع اقوم بإجراء عمليات مجرى البول والتصحيح البولي سواء في سوريه او الصومال، لافتًا إلى أن اغلب تلك العمليات حول انقطاع التحليل البولي والتي تحتاج الى تدخل جراحي، موضحًا أن هذه العمليات لا تحتاج الى معدات كثيرة غير حقيبتي ومعدات الخاصة التي قومت بشرائها عندما كنت اتمرن في الهند.

قالت د. فاطمة خدادة طبيبة أمراض الدم خلال المؤتمر الكويتي الأول للعمل الخيري في مجال الطب إن عمل الأطباء الكويتيين في الصحة العالمية أو العمل التطوعي في دول مختلفة حول العالم.

وأشارت إلى أنه توجد مخاطر اثناء رحلات العمل التطوعي على حسب الدولة سواء كانت في اسيا أو افريقيا، لافتة إلى أنه توجد خطورة في بعض الأماكن عن أخرى مثل التهابات الأمراض المعدية المالاريا والإيبولا في اوغندا، والدولة التي كنت بها كانت آمنة ولم أعان من مشاكل.

وأوضحت أن كل المعدات والأدوية كانت متوافرة، والعديد من الأطباء الكويتيين لديهم اهتمام بالعمل التطوعي.

