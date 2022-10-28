الرفاعي: مواجهة التحديات الأمنية لـ «العولمة»

وطن النهار

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن التحديات الأمنية الناتجة عن العولمة والتحول في هيكل النظام العالمي، تستوجب التعاون والتكاتف وتوحيد المفاهيم لمواجهتها كونها تمثل تهديداً حقيقياً لكل الدول.

وخلال كلمة له في الجلسة الأولى من اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) الذي يعقد في البرتغال تحت شعار «الأمن والتهديدات الصادرة من العولمة 4.0»، نقل وكيل الحرس الوطني للحضور تحيات القيادة السياسية للبلاد ممثلة في سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مستذكرا دعمها الكبير للحرس الوطني في سعيه للانضمام إلى الاتحاد كأول جهة عسكرية وأمنية في الكويت.

ولفت الرفاعي إلى الدور المميز الذي قام به الحرس الوطني في مواجهة جائحة كوفيد-19 وتقديمه الدعم والإسناد لكل جهات الدولة منذ بداية الجائحة حتى مرت ذروتها بسلام. وكشف أن الحرس الوطني الكويتي سوف يستضيف مؤتمر القوى البشرية للدول أعضاء الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) في نوفمبر من العام المقبل.

وكان اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري شهد تسليم الرئاسة من الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي إلى الحرس المدني الإسباني، والتوقيع والمصادقة على الإعلان المشترك الذي يضم الخطط والمحاضر وجدول الأعمال للسنة المقبلة، بإلإضافة إلى اعتماد محاور اجتماع السنة السابقة.

