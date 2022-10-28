«الخارجية» دانت اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على المدن الفلسطينية ومنها مدينتا نابلس ورام الله والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة في بيان لها من عواقب هذا التصعيد العسكري الخطير الذي تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والسعي لبذل المساعي لإحياء عملية السلام بما يؤدي إلى الوصول للحل العادل والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.