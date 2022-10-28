الكويت شاركت في اجتماع لحوكمة «الشرق الأوسط الأخضر»

وطن النهار

ترأس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض الذي يتضمن الحوكمة الإقليم ومنهجية عمل المبادرة. وشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون من 20 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الاجتماع يعد خطوة مهمة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.