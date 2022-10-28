وربا: 30 ألف كويتي يزورون النمسا سنوياً

وطن النهار

رحب السفير النمساوي لدى البلاد ماريان وربا بالحضور الذين يشاركونه الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده في مقر اقامته في الروضة بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وقال وربا خلال الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده في مقر اقامته بالروضة وذلك بمشاركة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وبحضور حشد من السفراء، لقد كنت سفيرًا في الكويت من 2008 إلى 2012 ويسعدني أن أرى هنا مرة أخرى العديد من الأصدقاء الذين أعرفهم منذ أكثر من عقد والعديد من الأصدقاء والشركاء الجدد للنمسا الذين التقيت بهم بعد عودتي إلى الكويت في سبتمبر 2020.

وذكر أن «النمسا لديها تاريخ يمتد لأكثر من 1000 عام من كونها دولة تحمل اسمنا «أوستريتش» الإمبراطورية الشرقية، نمسا، والتي ظهرت بالفعل لأول مرة في شكل مكتوب في عام 996، ولكن اليوم نحتفل نحن النمساويين بيوم 26 أكتوبر 1955، عندما كان البرلمان النمساوي صوتوا لحياد النمسا الطوعي.

وتابع «النمسا، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، تقف تمامًا مع أوكرانيا كضحية للعدوان الروسي، وقد وفرت النمسا المأوى لـ 80.000 امرأة وطفل أوكراني فروا من الحرب وفظائعها».

وزاد بالقول «هذا العام، 2022، نحتفل أيضًا بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية مع الكويت. منذ عام 1962 علاقاتنا الثنائية ممتازة. علاقاتنا وثيقة ووثيقة وقوية. هناك تعاون جيد للغاية بين النمسا والكويت».

وكشف عن زيارة 30.000 كويتي لبلاده كل عام، معربا عن غاية سعادته لنية الاتحاد الأوروبي منح دخول بدون تأشيرة للكويتيين إلى النمسا ومنطقة شنغن والأوروبيين المسافرين إلى الكويت.

وتابع، دعونا نأمل جميعًا أنه في عام 2024 على أبعد تقدير، إن لم يكن قبل ذلك، سنستفيد جميعًا من هذا السفر بدون تأشيرة. من خلال السفر بدون تأشيرة إلى النمسا والكويت، نحن على ثقة من أن علاقاتنا من الناس إلى الناس ستنمو أكثر.

ولفت الى ان العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نموًا مطردًا، ولكن هناك إمكانية لزيادة تعزيز ذلك، معلنا عن استعداد السفارة النمساوية للمساعدة هنا في أي تعميق إضافي للعلاقات التجارية.

وتوجه بالشكر لجميع شركاء الأعمال الكويتيين والنمساويين الذين ساعدونا ودعمونا اليوم أيضًا.

