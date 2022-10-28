العتيبي: اكتفاء ببعض التخصصات الهندسية

وطن النهار

ناشدت جمعية المهندسين الكويتية الجهات المعنية في الدولة الى المسارعة بتعديل برامجها التعليمية بما يتناسب واحتياجات القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن السوق المحلي مكتفٍ من بعض التخصصات الهندسية التي ينتظر أصحابها فرص عمل منذ عدة سنوات.

وبدوره اكد امين سر الجمعية المهندس فهد العتيبي التحذير في أكثر من مناسبة اهمية تعديل البرامج التعليمية لتتناسب واحتياجات سوق العمل في ظل ما نشهده حاليا من انتظار أصحاب بعض التخصصات الهندسية لفرص عمل لم تعد متوافرة، مشيرا الى تخصصات عدة قلت فرص عملها كثيرا و منها الهندسة الصناعية والبترول والهندسة الطبية حيث تستقطب وزارة الصحة عددا محدودا جدا من المهندسين الطبيين سنويا.

وأضاف العتيبي: إن مناشدتنا اليوم الى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت الى ضرورة تعديل البرامج والتخصصات بما يتوافق واحتياجات السوق، مشيدا بتجاوب ديوان الخدمة واعلانه لعدم الحاجة لبعض التخصصات والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية لاستقطاب أصحاب هذه التخصصات بمجالات أخرى.

