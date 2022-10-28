إطلاق «كفاءة» لترشيد المياه في الأبنية الحكومية

وطن النهار

أكدت العضو الشرفي لجمعية المياه الكويتية الشيخة سهيلة الصباح ضرورة تنفيذ برامج ودورات التوعية بترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها بهدف غرس ثقافة الترشيد وتنمية الوعي بقضايا المياه لدى المتخصصين وأجيال المستقبل وتزويدهم بالمعارف والمعلومات وتصحيح أفكارهم وسلوكياتهم فى التعامل مع المياه.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة سهيلة الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل ختام المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي لموظفي الدولة لرفع كفاءة المياه في الابنية الحكومية في دولة الكويت (كفاءة) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمعهد العربي للتخطيط والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت الشيخة سهيلة الصباح إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بقضايا التوعية لترشيد استهلاك المياه لمختلف الفئات وتحديدا طلبة المدراس بهدف رفع الوعي المائي ونشر رسائل التوعية وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وأشارت إلى أن ترشيد استهلاك المياه من الموضوعات التي تشغل الرأي العام العالمي وليس المحلي فقط مبينة أن الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أبناء المجتمع في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضحت أن الهدف من تلك الحملات هو توعية المستهلك بأهمية المياه باعتبارها أساس الحياة وكيفية تنمية الموارد المائية التي أصبحت مطلبا حيويا لضمان التنمية المستدامة في كل المجالات عن طريق العمل على تغيير الأنماط والعادات الاستهلاكية اليومية بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي للفرد أو للأسرة بالتعقل والاتزان والترشيد.

من جانبه، قال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزيني في تصريح مماثل لـ (كونا) إن البرنامج الذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي يهدف إلى تأهيل المهندسين في أقسام الصيانة المختلفة في الوزارات المستهدفة لرفع كفاءة الاستهلاك وتدريبهم على استخدام أحدث الطرق العالمية في الكشف عن التسرب لترشيد ورفع كفاءة المياه في الأبنية الحكومية وتقليل الفاقد.

ولفت المزيني الى ان البرنامج يتكون من ثماني دورات تدريب متخصصة تم تصميمها للمهندسين والفنيين في مختلف وزارات الدولة، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الدورات الأربع الأولى التي استهدفت 130 مهندسا ومهندسة.

وبين أنه تمت الاستعانة بشركة استشارات هندسية دولية للتدريب وتم منح المشاركين فيه شهادات معتمدة دوليا من الجهات الألمانية في مجال كفاءة المياه في الأبنية وكشف التسرب ومعالجته.

من جهته قال وكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبد مولاه في تصريح مماثل إن نتائج تقييم المرحلة الاولى من البرنامج بلغت نسبتها 98 في المئة وكانت متميزة من كل الجوانب العلمية والفنية والتنظيمية من قبل المشاركين مما يؤكد نجاح الشراكة بين المعهد وجمعية المياه.

واشاد عبد مولاه بالدور الفاعل لجمعية المياه من خلال زيادة الوعي حول الممارسات المستدامة في استعمال المياه والطاقة، لافتا الى ان هذه القضية اصبحت من اهم الاشكاليات التنموية المطروحة دوليا ضمن ما اتفق على تسميته بالتغير المناخي وتأثيراته وتداعياته المختلفة.

