10 دنانير لكل مجموعة لدخول «محمية الجهراء»

وطن النهار

قالت الهيئة العامة للبيئة إن محمية الجهراء ستفتح أبوابها لاستقبال الزوار اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل بعد حجز موعد زيارة مسبق عبر موقع «الهيئة» الإلكتروني.

وأوضحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الهيئة» شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن رسوم الدخول إلى المحمية تبلغ عشرة دنانير وذلك للأسرة الواحدة المكونة من خمسة أفراد والتي يمكنها استخدام أحد المراصد المخصصة للزوار.

وأضافت الإبراهيم أن كل أسرة بإمكانها التجول داخل المحمية رفقة أحد أعضاء الفريق التابع لإدارة «العلاقات العامة» في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا.

وذكرت أن «المحمية» وهي الأولى من نوعها محليا تضم نحو 330 نوعا من الطيور المهاجرة و15 نوعا من الطيور المقيمة فضلا عن التنوع الإحيائي و70 نوعا من النباتات الفطرية والبرك المائية والمناظر الطبيعية الخلابة.

ولفتت إلى أن «محمية الجهراء» تعد أرضا منخفضة وتتسم بمظاهر طبوغرافية مختلفة أفرزت خمس بيئات متنوعة هي الشريط الساحلي «المنطقة المدية» والكثبان الرملية الساحلية «نباك» والسباخ والرمال والمياه العذبة «البركة» المحاطة بنبات القصب «البوص».

وأضافت الإبراهيم أن بيئة المياه العذبة تشكل مركزا للتنوع الاحيائي في «المحمية» كما يشكل نبات البوص الكثيف بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة وغيرها.

وأشارت إلى أن محمية الجهراء من أولى المحميات الطبيعية في البلاد تم إنشاؤها عام 1987 وعملت الهيئة جاهدة على تأهيلها بهدف الاهتمام بالبيئة واحتضان البيئات المختلفة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار على أكمل وجه.

وبينت أن «الهيئة» خصصت موقعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجان لدعم المشاريع الشبابية عبر سيارات متنقلة وبوثات لعرض أفكارهم وتسويق منتجاتهم وكذلك خدمة الزوار.

وفي موازاة جهود الدولة للتوسع في خلق انشطة تنموية لتنويع مصادر الدخل وايجاد مناطق ترفيهية تجذب المواطن والوافد سعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية لزرع بذرة بيئية تفتح افاقا سياحية جديدة تتماشى مع خطة التنمية.

ويأتي الحديث هنا عن افتتاح فريد من نوعه ويعد الاول على مستوى الدولة لمحمية «الجهراء» التي خضعت لتأهيل بيئي لسنوات طويلة بجهود حثيثة بذلتها هيئة البيئة لتتميز بطبيعة خلابة وتصبح من اكثر المناطق في البلاد التي تشهد دورة كاملة للحياة الفطرية.

وتقع محمية «الجهراء» في الجهة الغربية لجون الكويت بمساحة تبلغ 19 كيلو مترا مربعا وتضم بركا للمياه العذبة تحوي اسماكا وعوالق نباتية وحيوانية وطحالب ورخويات وبرمائيات وغيرها من الكائنات الحية كالطيور والنباتات والحيوانات الدقيقة لتخلق نظام ايكولوجي في المحمية.

وفي هذا السياق قالت الهيئة العامة للبيئة إن محمية «الجهراء» وهي اول محمية طبيعية في البلاد والاولى من نوعها افتتاحا تجريبيا لقياس مدى الاقبال عليها.

وقالت ان هدف الهيئة من افتتاح المحمية هو اطلاع المجتمع على الحياة الفطرية في الكويت في حال المحافظة على البيئة وحماية مكوناتها.

واضافت ان المحمية تحظى بنظام بيئي شامل يزخر بالعديد من الكائنات الفطرية الحية كأسماك البلطي والحشرات واكثر من 370 نوعا من الطيور من المستوطنة والمهاجرة والنادرة فضلا عن اشجار الخوص، لافتا الى انه سيتم تزويد المحمية بالحيوانات لايجاد سبل تعليمية وترفيهية اكثر للزوار.

واوضحت أنه سيتم انشاء مبان جديدة داخل المحمية تكون مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية العلمية والتوعوية حيث سيتم تخصيص احد المباني ليكون متحفا بيئيا واخر سيكون خاصا لرصد ومراقبة الطيور.

وذكرت ان اختيار محمية «الجهراء» لتكون الاولى كونها تقع تحت سلطة الهيئة العامة للبيئة وحجمها مناسب وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على بقية المحميات شبه الجاهزة كمحمية «صباح الاحمد» و«اللياح» و«كبد».

يذكر ان عدد المحميات الطبيعية في الكويت يبلغ 12 محمية موزعة على مناطق مختلفة بالبلاد وهي «الجهراء» و«سعد» و«صباح الاحمد» و«خليج الصليبخات» و«ام النقا» و«ام قدير» و«وادي الباطن» و«الهويملية» و«اللياح» و«ضلع القرين» و«مبارك الكبير» و«الصليبخات» وتختلف كل منها بحجمها ومكوناتها وبطبيعتها البرية او البحرية او المسيجة.

ووفق قانون البيئة الجديد اصدر المجلس الاعلى للبيئة قرارا يحدد الجهة المالكة للمحميات والمشرفة عليها حيث تتبع محميات «الجهراء وسعد وصباح الاحمد» الهيئة العامة للبيئة على ان تشرف على الاولى والثانية الهيئة ذاتها والثالثة مركز العمل التطوعي بينما تقع محمية «اللياح» تحت سلطة واشراف معهد الكويت للابحاث العلمية.

وفيما يخص محمية «ضلع القرين» فهي تتبع شركة نفط الكويت وتحت إشراف مركز العمل التطوعي في حين تقع محميات «خليج الصليبخات وام النقا وام قدير ووادي الباطن والهويملية ومبارك الكبير والصليبيخات» تحت سلطة واشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

