.. لا أحد فوق القانون

الأولى

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي امس، بحبس 7 من القضاة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـرشوة القضاة بأحكام بـ 7 سنوات سجنا مع الشغل والنفاذ وتغريمهم بمبالغ مالية ومصادرة المركبات التي تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض واحد.

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، وأيضا قضت بحبس آخرين، كما قضت ببراءة آخرين. وجاءت الأحكام الخاصة بالقضاة المتهمين في القضية كما يلي: حبس المتهم الأول 7 سنوات مع الشغل وتغريمه 232 ألف دينار ومصادرة مركبة، حبس المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل وتغريمه 674 ألف دينار ومصادرة مركبتين، حبس المتهم الثالث 7 سنوات مع الشغل وتأييده في قضايا الغرامة والمصادرة، حبس المتهم الرابع 7 سنوات مع الشغل وغرامة 170 ألف دينار، حبس المتهم الخامس 7 سنوات وغرامة 30 ألف دينار وعزله من الوظيفة، حبس المتهم السادس 7 سنوات وغرامة 9 آلاف دينار وعزل من وظيفته، وبراءة المتهم السابع مع حبس المتهم الثامن 7 سنوات وغرامة 55800 دينار ومصادرة مركبة.

وشملت بقية الاحكام ما يلي: حبس المتهم التاسع وهو رجل أعمال 10 سنوات وغرامة 112 الف دينار، وحبس المتهم الـ 10 وهو أيضا رجل أعمال آخر 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار، الامتناع عن عقاب المتهمة الـ 11 وهي محامية، حبس المتهم الـ 12 وافد 10 سنوات وغرامة 400 الف دينار وابعاده عن البلاد، حبس المتهم الـ 13 محامٍ 10 سنوات وتغريمه 100 الف دينار، حبس المتهم الـ 14 رئيس قسم بمحكمة الفروانية 7 سنوات مع الشغل وعزله من وظيفته، الامتناع عن عقاب المتهمة الـ 15 رئيسة قسم بمحكمة الفروانية، براءة المتهم الـ 16 نائب رئيس قسم بمحكمة الفروانية، براءة المتهم الـ 17 أمين سر جلسة، الامتناع عن عقاب المتهم الـ 18 أمين سر جلسة مع دفع كفالة 500 دينار والزامه بحسن السير لمدة عامين، ونفس الحكم للمتهم الـ 19، براءة المتهم الـ 20 مدير ادارة بمحكمة الاستئناف، براءة المتهم الـ 21 امين سر جلسة، وبراءة المتهم الـ 22، والزام المتهم الـ 23 بكفالة 500 دينار مع تقديمه تعهد بحسن سير وسلوك لعامين، براءة المتهم الـ 24، امتناع عن عقاب المتهم الـ 25، والسجن 4 سنوات مع الابعاد للمتهم الـ 26.

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في القضية التي عرفت اعلاميا بقضية رشوة القضاة قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين ووافدين و15 آخرين للمحاكمة.

وفي قضية مختلفة، قضت محكمة الاستئناف بحبس موظف في قوة الإطفاء العام عن تهمة اختلاس أموال الدولة 15 سنة وتغريمه ورد الغرامة بمبلغ 3 ملايين دينار.

وجاء الحكم بعد قيام المتهم بزيادة راتبه 15 مرة خلال عامين، واستثمر المال في شراء المسابيح والخواتم.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة الاستئناف بتغريم 10 موظفين بوزارة الصحة من 3 آلاف دينار إلى 20 الف دينار وعزلهم من الوظيفة.

وجاءت إدانة الموظفين بعد ثبوت تلاعبهم في إحدى مناقصات توريد الممرضين إلى وزارة الصحة والإضرار بالمال العام.