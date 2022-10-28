رسوم دخول «محمية الجهراء»

الأولى

قالت الهيئة العامة للبيئة إن محمية الجهراء ستفتح أبوابها لاستقبال الزوار اعتبارا من 4 نوفمبر المقبل بعد حجز موعد زيارة مسبق عبر موقع «الهيئة» الإلكتروني.

وأوضحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم أن رسوم الدخول إلى المحمية تبلغ عشرة دنانير وذلك للأسرة الواحدة المكونة من خمسة أفراد والتي يمكنها استخدام أحد المراصد المخصصة للزوار.

وأضافت الإبراهيم أن كل أسرة بإمكانها التجول داخل المحمية رفقة أحد أعضاء الفريق التابع لإدارة العلاقات العامة في الفترة من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا.

وذكرت أن المحمية وهي الأولى من نوعها محليا تضم نحو 330 نوعا من الطيور المهاجرة و15 نوعا من الطيور المقيمة فضلا عن التنوع الإحيائي و70 نوعا من النباتات الفطرية والبرك المائية والمناظر الطبيعية الخلابة. ولفتت إلى أن محمية الجهراء تعد أرضا منخفضة وتتسم بمظاهر طبوغرافية مختلفة أفرزت خمس بيئات متنوعة هي الشريط الساحلي «المنطقة المدية» والكثبان الرملية الساحلية «نباك» والسباخ والرمال والمياه العذبة «البركة» المحاطة بنبات القصب «البوص».

