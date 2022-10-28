300 مليون دينار.. لـ«كاش الإجازات»

الأولى

استعدادا لجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل والتي سيناقش فيها تقرير الميزانيات والحساب الختامي بعدما سحبته الحكومة في الجلسة الخاصة، كشف رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عادل الدمخي عن موافقه اللجنة على اعتماد اضافي قيمته 300 مليون دينار لتنفيذ قرار بيع الاجازات الدورية لموظفي الدولة مع الاخذ بتوصية ان يقتصر هذا الصرف في البداية على المواطنين فقط مع الغاء شرط الحصول على تقدير الامتياز على ان يكون السقف الاعلى في السنة 3 اشهر.

وقال الدمخي كما تم اعتماد مبلغ اضافي بقيمة 120 مليون دينار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية لمنتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء.

واضاف الدمخي: إن اللجنة حصلت على تعهد من وزير المالية باستمرار عملية التوظيف كون ان الاعتماد التكميلي قد رفع في هذه الميزانية وكانت الميزانية بتقدير فعلي للتوظيف يصل الى 23 الف وظيفة، وأن وزاره المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وان زاد عدده كونه سيطبق لاول مرة.

وقال الدمخي: ان اللجنة ناقشت 7 مشاريع بقوانين سابقة سيتم تحويلها الى خمسة قوانين كونه تم الدمج مع ميزانية الدولة، مشيرا الى ان ملاحظات النواب كانت كثيرة وسنأخذها في الحسبان.

من جهته، قال عضو لجنة الميزانيات البرلمانية أسامة الزيد: إن اجتماع اللجنة مع وزير المالية عبدالوهاب الرشيد كان مثمراً وإيجابياً، وقدمنا جميع الملاحظات وتعهد الوزير أن تتضمن الميزانية العامة للدولة بعض البنود التي لم تكن ضمن الميزانية. وكشف الزيد ان اللجنة ستستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل لنتمكن من إقرار الميزانية في جلسة عامة وتبشرون بالخير يا أهل الكويت.