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دندرة


هل يُعقل ألا تتضمن مناهج المدارس الأجنبية الخاصة العاملة بالدولة مقررات عن تاريخ الكويت؟!
دندرجي


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مواقيت الصلاة في الكويت

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