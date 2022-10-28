رصد متحور «XBB» في الكويت

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قالت وزارة الصحة: إن الفحوصات الجينية أظهرت رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور للمتحور (إكس.بي.بي) من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مضيفة أن «ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا».

وذكرت «الصحة» في بيان صحافي أن الفريق الاستشاري المعني بتطورات فيروس كورونا رصد عددا من الحالات الإيجابية للمتحور (إكس. بي. بي) الذي تم رصده أيضا في عدد من دول العالم وبعض دول المنطقة.

وأوضحت أن «ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا حيث قد طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن وهو أمر لا يدعو إلى القلق».

وأكدت أن الفرق الفنية في قطاعات الوزارة تواصل جهودها في متابعة المستجدات الخاصة بـ(كوفيد 19) وأن «المؤشرات والمعايير الوبائية تدل على استقرار الأوضاع داخل الكويت في الوقت الراهن».

ونوهت إلى أن «تدابير الصحة العامة وإرشادات الوقاية من فيروس كورونا لا تزال واحدة مع ضرورة استكمال الجرعات المقررة من اللقاح».