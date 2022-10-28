الجنيه المصري.. انخفاض تاريخي

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قفز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستوى 23 جنيهاً، عقب الكشف عن تعويم جديد أدى الى تراجع تاريخي للعملة المحلية، فيما تراجع سعر صرف العملة المصرية أمام الدينار رسمياً تحت مستوى الـ14 ديناراً للألف جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

ويأتي قرار رفع الفائدة عقب توصل مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد و مليار دولار من «صندوق المرونة والاستدامة»، و5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيراً، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

وأقرت الحكومة المصرية حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.