لا تدخلات نيابية في اختيارات الحكومة للوظائف القيادية

مال وأعمال

كشفت مصادر لـالنهار، عن ان تسكين القيادات العليا في الادارات الحكومية سيتم الانتهاء منها قريباً باختيارات حكومية خالصة، سعياً لانجاز استراتيجيتها الرامية للدفع بالمشاريع التنموية المعطلة، والمضي قدما في الاصلاحات المالية والادارية التي تستهدف تحقيق استراتيجية كويت جديدة 2035.

ويأتي التوافق على اختيار الحكومة لقيادتها، بعد التوافق الحكومي- النيابي على التشكيلة الوزارية، املاً في دفع هذا التوافق جميع مشاريع القوانين والعمل على تسريع وتيرة الانجازات والسعي لتنفيذ الأولويات المتمثلة في تحقيق نهضة تنموية وخفض الانفاق وزيادة وتيرة الايرادات والعمل على خلق الوظائف امام المواطنين.

ولفتت المصادر، الى ان حالة التوترات الجيوسياسية التي تجتاح دول العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تستلزم العمل بحصافة في اتخاذ القرارات واستثمار تلك الأوضاع من اجل تعظيم قيمة الثروة النفطية وتوظيف فوائضها بالشكل السليم، مع العمل على تلبية احتياجات المواطنين والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطط التنموية للحكومة وتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.

وأشارت الى ان الاصلاحات الادارية واعادة هيكلة شركات القطاع العام الخاسرة وطرحها للخصخصة وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تمثل اولويات ملحة في المرحلة القادمة وهو ما يعني العمل على اختيار قيادات حكومية قادرة على تحقيق تلك المهام.

وبينت ان التدقيق في اختيار القياديين يأتي لزيادة مستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد، والتي تحتاج لمستويات قيادية وادارية قادرة على مواجهة تلك التحديات وتحويلها الى فرص استثمار حقيقية.

