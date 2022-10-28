«النقد العربي»: بورصة الكويت تصدرت ارتفاعات القيم السوقية بـ %3.76

مال وأعمال

في اطار جهوده لمتابعة التطورات في اسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوع لأسواق المال العربية»، استنادا الى قاعدة بيانات الصندوق، والى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. اشار العدد الرابع والثمانون من النشرة الى ان المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرين من شهر اكتوبر 2022 ارتفاعا بنحو 0?14 في المئة، اي ما يعادل 0?67 نقطة مئوية، ليصل الى نحو 495?49 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في الرابع عشر من شهر أكتوبر 2022.

اتصالاً بما سبق، تصدرت السوق المالية السعودية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 4.74 في المئة مدعومة بشكل رئيس بارتفاع مؤشرات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات والطاقة، كما شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً بنحو 4.26 في المئة. كذلك سجلت بورصتا أبوظبي والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 3.46 و3.73 في المئة على الترتيب. فيما شهدت بورصتا دبي والعراق تحسناً بأقل من واحد في المئة.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المُضمّنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في نهاية الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022، فقد حققت مكاسب بنحو 2.26 في المئة، بسبب ارتفاعها في خمس بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في ثماني بورصات عربية. تصدرت بورصة الكويت الارتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.76 في المئة في نهاية الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022. كذلك سجلت البورصة المصرية تحسناً بنحو 3.38 في المئة. كما سجلت بورصتي السعودية وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.65 و2.71 في المئة على الترتيب. فيما شهد سوق دبي المالي تحسناً بأقل من واحد في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

وقد شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر 2022 بنسبة بلغت 7.44 في المئة، مقارنةً بالأسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر أكتوبر 2022، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية. في المقابل، سجلت قيمة التداولات تراجعاً في خمس بورصات عربية. سجلت بورصة مسقط أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة بلغت 89.73 في المئة. كذلك شهدت سوق دمشق للأوراق المالية تحسناً بنحو 57.90 في المئة. كما سجلت بورصات كل من البحرين والكويت وبيروت ومصر وتونس والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 10.73 و20.06 في المئة. فيما سجلت بورصة قطر تحسناً بنحو 3.99 في المئة.

