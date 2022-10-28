100 مليون دينار خسائر المؤشرات الأسبوعية

مال وأعمال

هبطت القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 100 مليون دينار وبنسبة 0.2 في المئة من 46.38 مليار دينار في جلسة الخميس 20 أكتوبر إلى 46.28 مليار دينار خلال جلسة أمس.

وانخفض المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 15.6 نقطة من 7246.8 نقطة إلى 7231.08 نقطة.

فيما أغلق مؤشر السوق الأول متراجعاً بنحو 28 نقطة وبنسبة 0.3 في المئة من 8119.5 نقطة إلى 8091.5 نقطة.

ويأتي هذا التباين في أداء مؤشرات البورصة في ظل عدة عوامل إيجابية شهدها الأسبوع الماضي، فمن جانبهم يرى محللون أن التذبذب هو سيد الموقف خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، رغم أن النتائج المالية للشركات المدرجة خاصة القطاع المصرفي شهدت ارتفاعاً لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعطي دعماً إلى الأسواق تزامناً مع محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة في الفترة الراهنة، مما يساعد اقتصادات المنطقة في عملية التنمية.

