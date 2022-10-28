وزير المالية السعودي: يجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها

مال وأعمال

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان: ان مبادرة الاستثمار تقدم رسالتين مهمتين، الأولى انه بحضور المنتدى يتضح ان العالم ايقن حقيقة التغييرات والتطورات الكبيرة في المملكة، التي لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة، وتظهر العديد من المقابلات مع المستثمرين والمسؤولين من كل دول العالم انهم غير مصدقين لما يحدث، وأن الوعود تتحقق عبر تنفيذ تحول اجتماعي واقتصادي ومالي وهو ما تثبته «أرقام لا تكذب».

وأضاف في مقابلة مع «العربية»، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض، ان الرسالة الأخرى هي الحضور الكبير من المجتمع الاستثماري المحلي الذي لديه حماس شديد للاستثمار، حيث نما معدل الاستثمار بنسبة 19% حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويدعم معدل الاستهلاك المرتفع والانفاق الحكومي تمكين القطاع الخاص، وبذلك تقدم المملكة رسالتها للخارج، انها دولة تخطط وتعمل بجد وتحقق النتائج.

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال وزير المالية السعودي: ان وزير الخارجية السعودي والسفيرة السعودية في الولايات المتحدة ووزير الطاقة، اكدوا ان العلاقة مع الولايات المتحدة ليست علاقة سنة او سنتين او علاقة صفقة او صفقتين بل علاقة استراتيجية تمتد على مدى عقود طويلة، وما يحدث من اختلاف في وجهات النظر امر معروف بين الدول. وأضاف الجدعان ان المملكة مستمرة في علاقتها مع الولايات المتحدة «ويجب الا نلام على حماية مصالح السعودية وشعبها، ونتفهم رأي الأطراف الأخرى بما فيها الولايات المتحدة».

وأضاف الجدعان ان دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود افعال، بدأت تنفيذها من 3 الى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن، والتضخم لديها في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين.

