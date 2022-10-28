«الموانئ»: تطوير أرصفة ميناء الشويخ بـ 48.75 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة الموانئ توقيعها عقد مناقصة مشروع تطوير ارصفة ميناء الشويخ بقيمة تبلغ نحو 48?75 مليون دينار (نحو 157?6 مليون دولار).

وقالت «الموانئ» في بيان صحافي: ان المشروع يعتبر احد مشاريع المؤسسة المدرجة ضمن خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) مضيفة ان عملية التطوير سيتم تنفيذها عبر تحالف شركة (هيونداي الكورية) وشركة (الخليج للانشاءات والأعمال البحرية) خلال 36 شهرا.

وأضافت ان المشروع يتضمن اعادة تأهيل ارصفة الميناء من 1 الى رصيف 7 بطول اجمالي يبلغ 1330 مترا باستخدام نظام البناء بالكتل الخرسانية مع زيادة عمق الأرصفة الى 14?5 متراً.

وذكرت ان المشروع الذي سيشمل اعمال الصيانة للحوض الغربي للميناء وصيانة الجزء المعلق من رصيف رقم 8 من شأنه تحقيق تنوع كبير في السفن التي يستقبلها ميناء الشويخ وزيادة استقبال الميناء لعدد اكبر من السفن على مدار العام ما ينعكس ايجابا على حركة تبادل البضائع التجارية.وبينت ان المشروع يتماشى مع توجيهات وقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة بهدف تأمين منظومة الأمن الغذائي في الدولة اذ سيتم تخصيص الرصيفين رقم 1 و2 لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فضلا عن تخصيص الرصيف رقم 3 لاستقبال سفن الركاب السياحية.

يذكر ان «الموانئ» تعمل حاليا على اعمال التصميم لأربعة مشاريع اخرى مهمة ضمن خطة التنمية وهي تطوير المناطق التخزينية وانشاء المدن اللوجستية وتطوير ميناء الشويخ بالكامل واعادة تأهيل نقعة الفنطاس (مراسي الفنطاس) وانشاء نقعة المهبولة (مراسي المهبولة).

