زهران: «بيتك» حقق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية

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عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك» المؤتمر التحليلي للربع الثالث من العام الحالي 2022.

وخلال كلمته في المؤتمر التحليلي، سلّط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، رئيس المالية للمجموعة في «بيتك» شادي زهران، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مبينا ان «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 205.8 مليون دينار عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح زهران ان ربحية السهم بلغت 21.9 فلساً للأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 19.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي إيرادات التمويل 508.5 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة وقدرها 14.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف زهران: «حققَّنا نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود. وتستند نتائجنا القوية إلى نهج يركز على العميل وعلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافةً إلى التنويع واستدامة الأرباح».

نمو المؤشرات

وقال ان «بيتك» حقق نمواً في كل مؤشرات الأداء الرئيسة بما فيها الأرباح، والسيولة، والرسملة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول.

وأشار الى ان «بيتك» حقّق أيضاً إنجازاً هاماً تكلل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد حيث كان تاريخ نفاذ الصفقة 2 أكتوبر 2022. ويعتبر الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد نقطة تحول بالنسبة لبيت التمويل حيث تعود بفوائد كبيرة على جميع أصحاب المصلحة، من ضمنها:

? تعزيز المركز الريادي لـ «بيتك» في سوقين محليين وفي الصناعة المصرفية الإسلامية.

? زيادة أرباح مساهمي «بيتك».

? تعزيز العلامة المميزة لـ «بيتك» إقليمياً ودخول أسواق جديدة (تشمل مصر والمملكة المتحدة).

? تعزيز نطاق الأعمال والتوزيع الجغرافي.

? كفاءات تشغيلية أكبر.

وأضاف زهران ان «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة بما في ذلك استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات المصرفية لتعزيز الأداء والكفاءة. ولتحقيق ذلك، أبرم «بيتك» اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الحلول الرقمية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك).

ريادة في المسؤولية الاجتماعية

وأكد زهران التزام «بيتك» وريادته في نطاق المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في مبادرات مجتمعية وإغاثية وإنسانية مختلفة داخل الكويت وخارجها. من بين هذه المبادرات:

? إعادة إعمار المواقع المتضررة في سوق المباركية لإعادة تأهيله بالشكل الذي يليق بالكويت وتراثها العريق.

? سداد ديون غارمين متعثرين.

? بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

- كما شارك بيت التمويل في العديد من الحملات الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر ال الذي تربطنا معه شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات إغاثية ومجتمعية.

وأشار زهران الى ان «بيتك» يواصل دوره ومساعيه في دعم الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في مشروعات تنموية رئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية في مختلف المجالات، كما يقوم بـدور المنظـم الرئيس لكبرى صفقات التمويل المجمّع للمؤسسات والحكومات.

البيئة التشغيلية

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م. فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك» ونتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022.

وقال المخيزيم: إن صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع أن تسجل الكويت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في عام 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 8.2%. النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط والأموال الاحتياطية الضخمة. على الرغم من فترة التضخم المرتفعة على الصعيد العالمي، سجل التضخم في الكويت تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي إلى 4.15% في أغسطس 2022 من 4.24% في الشهر السابق.

ولفت المخيزيم خلال كلمته في المؤتمر التحليلي ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0% في 21 سبتمبر 2022، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019.

وأوضح المخيزيم ان التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت يقف عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتصنيف فيتش الائتماني للكويت في آخر مرة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تصنيف بيتك «A»

وأضاف ان تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة «بيتك» مؤخرًا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

وبيّن ان «بيتك» احتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث الرسملة السوقية اذ تجاوزت 11 مليار دينار.

ونوّه المخيزيم بأن أسهم «بيتك» أُدرجت في بورصة البحرين كجزء من استكمال عملية استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين بنجاح، الأمر الذي مثل فصلًا تاريخيًا وبداية رحلة «بيتك» كأكبر بنك وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.

انخفاض المخصصات

وبدوره، قدّم نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»، جمال الحميري، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وقال الحميري ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 205.8 ملايين دينار بزيادة قدرها 37.7 مليون دينار أو 22.4% مقارنة بمبلغ 168.1 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

ولفت الى ان السبب الرئيس في ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تم مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم « في البيانات المالية للبنك ال التركي للمساهمة.

وأضاف الحميري ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 128.4 مليون دينار أو 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد ومتوسط الاصول المدرة للربح.

وبلغ صافي ايرادات التمويل 508.5 ملايين دينار اي بزيادة قدرها 65.5 مليون دينار او 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في ايرادات التمويل بمبلغ 128.4 مليون دينار والتي قابلها زيادة في كلفة التمويل والتوزيعات الى المودعين بمبلغ 62.9 مليون دينار.

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 463.4 مليون دينار أي بزيادة وقدرها 99.1 مليون دينار او 27.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي ايرادات التمويل بمبلغ 65.5 مليون دينار والزيادة في ايرادات الاستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار والزيادة في ايرادات اتعاب وعمولات بمبلغ 10.3 ملايين دينار.

وبالنظر الى بيانات الايرادات التشغيلية، قال الحميري ان مساهمة صافي ايرادات التمويل قد انخفضت قليلا من 75% للأشهر التسعة من عام 2021 الى 73% للأشهر التسعة من عام 2022. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى زيادة مساهمة ايرادات الاستثمار الى إجمالي الايرادات التشغيلية.

ارتفاع ايرادات الاستثمار

وبلغت الايرادات غير التمويلية 189.5 مليون دينار وهذا يعني زيادة قدرها 28.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يعود السبب الرئيس في ذلك الى ارتفاع ايرادات الاستثمار وايرادات الاتعاب والعمولات.

وقال الحميري ان السبب الرئيس في زيادة ايرادات الاستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار يعود الى انخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الاسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي) التي ابرمتها شركتنا التابعة «بيتك-تركيا» لتمويل المركز قصير الاجل لليرة التركية.

ويعود السبب الرئيس في زيادة ايرادات الاتعاب والعمولات بمبلغ 10.3 ملايين دينار الى الزيادة في حجم المعاملات المتعلقة بالأنشطة المصرفية الرئيسة.

وبيّن الحميري ان إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 234.6 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار او 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيس الى الزيادة في تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والادارية. وتعود الزيادة بشكل رئيسي الى ارتفاع التضخم في تركيا.

وبلغت نسبة الكلفة الى الدخل للأشهر التسعة من عام 2022 33.61% مقارنة بنسبة 38.34% للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة الكلفة الى الدخل الى الزيادة في الايرادات التشغيلية بمبلغ 107.2 ملايين دينار او 18.1%.

5.3% متوسط الأصول المدرة

وبلغت نسبة التكلفة الى الدخل في «بيتك- الكويت» 32.08% للأشهر التسعة من عام 2022 وهي اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 48.9% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.8% (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الاول من عام 2022).

وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.3% مقارنة بالسنة المالية 2021 و 6.2% مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021 حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمبلغ 0.8 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبمبلغ 0.9 مليار دينار مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021).

وقال الحميري ان نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.23% للأشهر التسعة من عام 2022 وهذا يعني زيادة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021. زاد متوسط العائد بمقدار 72 نقطة اساس في حين زادت تكلفة التمويل أيضا بمقدار 42 نقطة اساس. ويعود السبب في تحسن صافي هامش التمويل الى الزيادة في أسعار المؤشرات المحلية والدولية وارتفاع العائد من الصكوك التركية المرتبطة بالتضخم نتيجة لارتفاع التضخم.

بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 58.6 مليون دينار أو 49.6 % لتصل إلى 59.6 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2022.

وأشار الحميري الى ان مخصصات الائتمان مطروح منها الاستردادات للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت 8.5 ملايين دينار بانخفاض وقدره 104.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 113.2 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الى التحسن في جودة الاصول والذي يشمل الاستردادات بالإضافة الى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة اصول المجموعة ونسبة التغطية.

وبلغ انخفاض القيمة المتعلق بالاستثمارات والبنود الاخرى 51.1 مليون دينار للأشهر التسعة من عام 2022 وهذا يعني زيادة بمقدار 46.1 مليون دينار مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الزيادة في خسائر الائتمان المتوقعة على الاستثمار في الصكوك بمبلغ 41.3 مليون دينار.

اسلوب احترازي

وبين الحميري ان «بيتك» يتبع الاسلوب الاحترازي فيما يتعلق بالمخصصات. وقد ساهم ذلك في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي كما في 30 سبتمبر 2022 قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 382 مليون دينار.

وبالانتقال الى صافي الخسائر النقدية فقد تم تصنيف تركيا خلال الفترة الحالية كاقتصاد عالي التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا» قد نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 85.2 مليون دينار خلال الفترة الحالية.

ولفت الحميري الى ان إجمالي الموجودات البالغ 22.7 مليار دينار زاد بمبلغ 0.9 مليار دينار او 4.0 % في نهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2022.

وزاد مدينو التمويل الى 12.5 مليار دينار أي بزيادة قدرها 9.8%.

تركيبة الودائع جيدة

تمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 52.6% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية فترة الأشهر التسعة من عام 2022.

إن نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل والبالغة 82.2 % تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.

في الشريحة الاخيرة وبالنظر الى مؤشرات الاداء الرئيسة نرى أنها تعكس التحسن في الربحية كما تم بيانه سابقا.

? زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.82% إلى 14.29%.

? زاد العائد على متوسط الأصول من 1.31% إلى 1.49%.

? تحسنت نسبة الكلفة الى الدخل من 38.34 % الى 33.61%

? زادت ربحية السهم من 18.26 فلس إلى 21.90 فلس.

وقال الحميري ان نسبة التمويلات غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.35% (وفقاً لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) للأشهر التسعة من عام 2022 مقارنة بنسبة 1.60% كما في 2021.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 382% فى نهاية التسعة أشهر من عام 2022 مقارنة بنسبة 326 % لعام 2021.

