«الغرفة» شاركت في الاجتماع الـ «53» للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد الغرف الخليجية

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ «53» للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح امس الخميس بمقر غرفة الشرقية في مدينة الدمام - المملكة العربية السعودية، حيث مثل الغرفة عماد عبدالله الزيد - المدير العام المساعد وفهد محمد الصغير – مدير إدارة العلاقات التجارية.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، حيث تم الاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع الـ 52 للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بتاريخ 25 مايو 2022، اضافة الى قرارات الاجتماع الـ 58 لمجلس الاتحاد.

واشادت اللجنة بالتعاون المثمر بين كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما استعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للعام 2023، الذي تضمن على العديد من الفعاليات ذات المردود الايجابي على دول مجلس التعاون، حيث ستشارك الأمانة العامة في تنظيم بعض الفعاليات بالتعاون مع عدد من الهيئات الخليجية والعربية والدولية، و استعرضت اللجنة نتائج منتدى التواصل الخليجي الاردني الثالث الذي عقد خلال الفترة 27-28 سبتمبر 2022 في العاصمة الاردنية عمان و كان من اهمها تعزيز جهود التعاون بين مختلف الجهات من خلال تكثيف الاتفاق وآليات عمل وسياسات متسقة ومتكاملة ومستدامة، تعكس توافق الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية وبما يتماشى مع الظروف الحالية. بالإضافة الى الاستفادة من التجارة الإلكترونية و تعزيز تقاسم التكنولوجيا وتبادل المعلومات، وقد أكدت لجنة القيادات التنفيذية على الاستعداد الدائم للاتحاد لوضع البرامج التي تسهم في التكامل الاقتصادي الخليجي، والسعي على تذليل جميع العوائق التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس.

وفي نهاية الاجتماع تم الاطلاع على جدول اعمال الاجتماع المقبل رقم 59 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية المزمع عقده في الكويت في نوفمبر 2022.

