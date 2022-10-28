البنك الدولي: أزمات الدول النامية تتفاقم بسبب تراجع عملاتها

مال وأعمال

حذر البنك الدولي من إن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية قد تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم من أزمات الغذاء والطاقة التي يشهدها بالفعل كثير من هذه البلدان.

وأشار البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير «آفاق أسواق السلع الأولية» إلى أن «أسعار معظم السلع الأولية المحسوبة بقيمة الدولار تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك».

وأضاف أنه «منذ أزمة أوكرانيا في فبراير 2022 حتى نهاية الشهر الماضي انخفض سعر نفط برنت الخام مقوما بالدولار الأميركي نحو 6 بالمئة» إلا أنه «بسبب انخفاض قيمة العملات شهد قرابة 60 بالمئة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط، ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خلال هذه الفترة وشهد نحو 90 بالمئة من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار».

وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

وأوضح البنك بأنه «خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022 بلغ معدل تضخم أ سعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 بالمئة أما معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12 و15 بالمئة».

وأشار إلى أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ «كانت المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يعزى جزئيا إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة».

ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات بابلو سافيدرا تعليقا على التقرير إنه «على الرغم من أن أسعار كثير من السلع الأولية قد تراجعت عن مستويات ذروتها فإنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتها خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف «إذا حدثت قفزة أخرى للأسعار العالمية للمواد الغذائية فإنها قد تطيل أمد تحديات انعدام الأمن الغذائي في مختلف البلدان النامية» مشددا على ضرورة «اعتماد مجموعة من السياسات من أجل تعزيز إمدادات المعروض وتسهيل التوزيع ودعم الدخول الحقيقية».

