«معهد حوكمة» ينظِّم مؤتمره السنوي في نوفمبر

مال وأعمال

أعلن «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات عن قائمة المتحدثين الذين سيستضيفهم في مؤتمره السنوي والحوكمة على ثقة المستثمر. ويشارك في نسخة هذا العام من المؤتمر مجموعة من أبرز المتحدثين لعام 2022، والذي سيعقد في 15 نوفمبر « بدبي مع خيار الحضور عن بعد، ويقام المؤتمر تحت شعار «بناء ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة»، ويركز على أهمية الحوكمة والمحاور المرتبطة بها، بما في ذلك تأثير الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والخبراء الإقليميين والعالميين، إلى جانب مشاركين من المنطقة والعالم.

وتشمل قائمة المتحدثين د. أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»؛ و د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات العربية المتحدة؛ و د. محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ وجورج دالاس، مدير السياسات في شبكة حوكمة الشركات الدولية‘ICGN’ ؛ وستيفن ديفيد، عضو المجلس الاستشاري في «معهد حوكمة»، وغيرهم، وسيسلط المتحدثون الضوء على أهمية ثقة المستثمرين، وتوقعاتهم وتفاعلهم مع مجالس الإدارة فيما يتعلق بالقضايا البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات، ودور المؤسسات التنظيمية والشركات في إعداد وطرح الاكتتابات العامة الرائدة لاستقطاب المستثمرين.

وسيستعرض المتحدثون رؤاهم خلال سلسلةٍ من الجلسات النقاشية التي سيتولى إدارتها مجموعة من المستشارين والخبراء. وستقام الجلسة الأولى تحت عنوان «الإطار تنظيمي: المعايير المستحدثة للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات»، وسيحاور جورج دالاس كل من د. مريم السويدي؛ و الدكتور محمد فريد، الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وأبيغيل إن. جي، المدير التنفيذي للبنية التحتية وسياسات الأسواق لدى هيئة النقد في سنغافورا؛ وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة»: «نشهد اليوم اقبال مدراء الأصول على الاستثمار المسؤول، لا سيما في ظل تنامي أهمية الاستدامة المؤسسية. وفي هذا الإطار، سيركز مؤتمر «حوكمة» لهذا العام على الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بنطاقها الأوسع، وسيناقش السبل الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين بما يحقق النمو المستدام إضافةً إلى العديد من الانعكاسات والآثار الإيجابية على الشركات.»

