«KIB» أطلق أحدث حساب من نوعه للأفراد «الدروازة»

مال وأعمال

يستمر بنك الكويت الدولي (KIB) بإطلاق حملاته الترويجية الهادفة إلى تعزيز التوجه الرقمي لدى عملائه في عملياتهم المصرفية، حيث أعلن مؤخراً عن إطلاق حملته الجديدة على أحدث المنتجات المصرفية للأفراد: حساب «الدروازة» للسحوبات، مقدماً لهم فرصة مميزة حتى نهاية الشهر الجاري للدخول في سحب على جائزة نقدية قيّمة، شرط القيام بفتح حساب الدروازة الكترونياً عبر منصات البنك الرقمية المتاحة لذلك – سواءً كانت خدمة KIB أون لاين أو تطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية – قبل انتهاء الحملة يوم 30/10/2022، حيث سيتم الإعلان عن الرابح فيها بعد أسبوع من هذا التاريخ.

وفي معرض حديثه عن حملته الجديدة، لفت المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد فيKIB، نواف الخريّف، بدايةً إلى النجاح التي حققته حملات البنك الترويجية المماثلة، والتي طوّرت بهدف تشجيع العملاء على تبني حلوله الرقمية في تعاملاتهم البنكية، واستخدام منصاته الالكترونية لإنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة، وسهولة وأمان، الأمر الذي دفع KIB نحو ابتكار حملة جديدة يكافئ من خلالها عملائه، على استفادتهم من تطبيقاته الرقمية في عملية فتح حساب الدروازة الجديد من KIB.

كما أضاف الخريّف موضحاً: «جاء تطوير هذه الحملة في خطوة فريدة من نوعها من KIB، تؤكد ريادته في ابتكار وتقديم تجربة مصرفية متكاملة الأركان تتمتع بمقومات لا مثيل لها، والتركيز بشكل محوري على العميل وتلبية متطلباته من جميع الجهات، فقد نجحت تجربة هذه الحملة في أن تجمع بين كل من، أولاً: الكفاءة والسرعة في الاستخدام الرقمي للخدمات، ثانياً: القيمة المضافة التي تقدمها المكافآت، وأخيراً وليس آخراً، تحقيق أقصى استفادة من أقوى منتج مصرفي من نوعه في الكويت، وهو حساب الدروازة الجديد – بمزاياه الحصرية في تقديم أعلى عوائد شهرية، وسحوبات على جوائز نقدية مجزية - والمتوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتمد من قبل الهيئة الشرعية لبنك الكويت الدولي (KIB)».

مذكراً بأن حساب «الدروازة» هو حساب توفير بالدينار الكويتي، مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والذي يتميّز بتوزيع العوائد بشكل شهري إضافة لسحوبات على جوائز نقدية مستمرة طوال العام. ، مضيفاً أنه لا يشترط تحويل الراتب، كما نوه الخريّف إلى سرعة إصدار بطاقة سحب آلي لعميل الحساب عند فتحه، والتي تسمح بسحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 2,000 د.ك يومياً، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هي 100 د.ك ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

وفي ختام تصريحه، أكد الخريّف سهولة فتح حساب الدروازة أيضاً من خلال زيارة أفرع البنك، كما عبر قنواته الرقمية التي تتيح ذلك، منها «KIB أون لاين» على الموقع الالكتروني، وتطبيق «KIB موبايل» على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مركز الاتصال لدى البنك. كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول حساب الدروازة الجديد وكيفية استخدامه وفتحه من خلال خدمة الواتساب من KIB المتوفرة على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات بهذا الشأن.

