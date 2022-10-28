مواقع التواصل الاجتماعي لـ «الوطني» تسهم في التوعية بمخاطر غسل الأموال

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي وذلك ضمن مبادراته الهادفة لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع وتحقيق الشمول المالي، حيث يعمد البنك من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة قنوات التواصل تقديم النصائح والإرشادات التي تقدم محتوى متميز يدعم الموضوعات كافة. كما يسخر البنك قنواته الإلكترونية وصفحاته كافة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر موادا تثقيفية ومحتوى توعويا بهدف تسليط الضوء على عمليات غسل الأموال وخطرها على الاقتصاد، إضافة إلى مقاطع فيديو للتوعية من أساليب الاحتيال المختلفة التي يسلكها المحتالون لسرقة البيانات المصرفية للعملاء. وكثف البنك من نشر المواد التثقيفية والدعائية لزيادة الوعي بمخاطر غسل الأموال من خلال رسائل ومقاطع فيديو تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد جهود الوطني في توعية عملائه ركيزة أساسية وراسخة في استراتيجيته، كما أن دور البنك لم يقتصر حاليا على التحذير فقط، بل يمتد إلى توفير بدائل استثمارية وادخارية آمنة ومتنوعة بحيث تناسب شرائح العملاء كافة وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي. ويوفر البنك إمكاناته الهائلة كافة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد لاسيما مع تسارع التحول إلى الاعتماد على الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.

