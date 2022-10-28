«نفط الخليج»: تقديم خدمات متطورة في الصناعة النفطية

مال وأعمال

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أُقيم مؤتمر تقني تحت عنوان «تقنيات وابتكارات» الذي نظمته شركة «بيكر هيوز» والشركة الكويتية لنفط الخليج،

وعلى هامش المؤتمر، صرح رئيس فريق صيانة الآبار بالشركة الكويتية لنفط الخليج م . باسم الرويح أن هذا المؤتمر نظمه الفريق بالتعاون مع «بيكر هيوز» بهدف عرض ما تقدمه الأخيرة من خدمات وتقنيات وحلول متطورة ومتنوعة في الصناعة النفطية بشكل عام وما يتناسب منها مع مواقع العمل والحقول في مناطق العمل التابعة للشركة في العمليات المشتركة بشكل خاص، إذ ان تعاون «بيكر هيوز» مع الشركة هو تعاون طويل ومثمر منذ سنوات تقدم من خلاله الشركة خدماتها النفطية المتنوعة في مناطق العمليات المشتركة.

وتحدث مدير عام «بيكر هيوز» الكويت حمد الدلالي عن التعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وما يشكله من أهمية وثقل لديهم خاصة وأن شركته تعمل في العمليات المشتركة منذ سنوات طويلة، وحققا سويا نجاحات عديدة. موضحا أن تنظيم هذا المؤتمر جاء من هذا المنطلق وبهدف التحاور مع المعنيين وعرض أحدث ما توفره من تقنيات وحلول ومعدات في مجال الصناعة النفطية التي تناسب العمليات المشتركة وخططهم الطموحة.

وقد حضر المؤتمر عدد من العاملين في منطقة العمليات المشتركة من القياديين والمهندسين المتخصصين منهم م.عبدالله العتيبي مدير تطوير الحقول بعمليات الوفرة المشتركة، م. باسم الرويح رئيس فريق صيانة الآبار، وأنور الشرقاوي مدير مجموعة إدارة الأصول (الوفرة) وغيرهم من المهندسين والمتخصصين بهدف التعرف على جديد التقنيات والحلول التي توفرها «بيكر هيوز».

