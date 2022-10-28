البخيّت: 15 فائزاً في سحبي «السنبلة» و «الحصالة» من وربة

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي ، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: علي حمزة عباس الكوت، و طلال فيصل مبارك بن بحر، ومحمد عبد المحسن أحمد العمران، وعابد حبيب علي ملا، وطلال نافل ظاهر الدماك العازمي، وعدنان عبد الله طعمه الخالدي، وأحمد برغش برغش المطيري، و فارس محمد مطر العنتري، وفيصل صياح فيصل الزعبي، وراميه متري فرح قوره.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: فاطمة خالد عبد الهادي الحجيلان، تركي فهد حمود المطيري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، عبد الرحمن جاسم عبد الله الحمود، حليمة فاخر سليماني.

وحول الشروط قال عبد العزيز البخيّت - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

