«إنفستكورب و«فونغ كابيتال»: إنشاء صندوق بـ 500 مليون دولار

مال وأعمال

أعلنت انفستكورب، أنها ستدخل في شراكة مع «فونغ كابيتال»، وهي الذراع الاستثمارية في شركات خاصة لـ «فونغ إنفستمنتس»، مكتب الاستثمار لأسرتَي الدكتور فيكتور فونغ والدكتور وليام فونغ الذي يقع مقره في هونغ كونغ، وذلك للاستثمار في شركات متوسطة الحجم عبر منطقة الخليج الصيني. تم الإعلان عن الصندوق البالغة قيمته 500 مليون دولار في الرياض في اليوم الأول من فعاليات مبادرة «مستقبل الاستثمار» الرائدة في المملكة العربية السعودية. وسيمثل الصندوق المشروع الرابع بين انفستكورب وفونغ، جامعاً بين انفستكورب التي تملك خبرة 40 عامًا في الاستثمار في شركات خاصة على مستوى العالم وفي خلق القيمة التشغيلية. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: «نحن فخورون بالإعلان عن هذا الصندوق الجديد في اليوم الأول من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية مع شركائنا فونغ كابيتال، وهي جزء من مجموعة فونغ التي تملك أكثر من قرن من الخبرة بالعمل في الصين وفي بيئة الأعمال القوية في منطقة الخليج الصيني التي تُعتبر مركزاً صناعياً وتكنولوجياً عالميًا، والتي تتمتع بأساسيات صلبة. من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: «ما يميز صندوقنا أنه يركز على الشراء، ونحن نعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا لتحقيق عائدات قوية. والواقع أن بيئة الأعمال في منطقة الخليج الصيني تشمل أحد أسواق رأس المال الرائدة عالميًا.