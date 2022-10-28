الكويت: حريصون على إنجاح القمة

عربيات ودوليات

الجزائر - «كونا»: قال سفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية غانم الغانم أن «القمة العربية المرتقبة في الجزائر تنعقد في ظل ظروف دولية معقدة ودقيقة وما ترتب عنها من تبعات خطيرة على الأمن القومي العربي». وقال السفير الغانم في تصريح لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ31 إن «هذه القمة تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد آخر قمة في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19». وشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول العربية وتنسيق الجهود والعمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن العربي بما يعكس تطلعات الشعوب العربية. واكد ان مشاركة الكويت في قمة الجزائر تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على إنجاح هذه القمة ودعم الجهود العربية لتحقيق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.