مصر: «لم الشمل» ضرورة حتمية

عربيات ودوليات

الجزائر - «كونا»: أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محمد خطاب أن مصر تدعم «لم الشمل العربي» الذي أصبح ضرورة حتمية للصالح العربي. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى بها السفير خطاب الذي يترأس وفد مصر في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر وذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية للمندوبين وكبار المسؤولين بالجامعة العربية قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية. وقال السفير خطاب إن «قمة الجزائر تنعقد تحت شعار (لم الشمل العربي) وننتظر أن يتم لم الشمل»، مشيرا إلى أن «مصر تسعد دائما بالتعاون مع الجزائر البلد المضيف للقمة العربية في نسختها الـ 31». وأوضح أنه «كلما اجتمع العرب كان ذلك فأل خير على الجميع وأنه مازال العديد من الملفات في طور النقاش بين المندوبين». وأضاف أنه «عقب الانتهاء من مناقشة تلك الملفات سيتم رفع ما توصلت إليه اجتماعات المندوبين إلى وزراء الخارجية للنظر والبت فيها قبل رفعها لقادة الدول خلال القمة المرتقبة في نوفمبر المقبل».