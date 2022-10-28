أول قمة «بدون أوراق»

عربيات ودوليات

من المرتقب أن تكون القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، أول قمة عربية بدون أوراق.

وأكدت مديرة التنسيق ومتابعة الرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات الجزائرية، نصيرة قماز، أن القمة العربية ستكون رقمية بامتياز. وكشفت قماز، في تصريحات للإذاعة الوطنية الجزائرية، أن جميع الأمور جاهزة لإنجاح أول قمة عربية بدون أوراق.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية، اقتنت التجهيزات اللازمة لإنجاح القمة، بدءاً بـ42 حاسوبا متنقلا، و120 كمبيوتر ثابتا، وعدد من الخوادم.

وأفادت نصيرة قماز، أنه تم إنشاء شبكة داخلية مؤمنة سيبرانيا، وبوابة إعلامية لتغطية جميع نشاطات القمة، مع استحداث بوابة أخرى لتسجيل الوفود المشاركة والإعلاميين.

كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الـ31 من أجل تسهيل تبادل الوثائق بين جميع المشاركين.

