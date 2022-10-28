تعديل وزاري جديد في الأردن شمل 10 حقائب

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عمان - الوكالات: أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، امس أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة. وهذا خامس تعديل على حكومة الخصاونة، وقد شمل 10 وزارات وبموجبه أضحى ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام. وكانت مصادر رسمية أردنية أكدت، الأربعاء، أن الخصاونة، قد طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم، تمهيدا لتعديل وزاري جديد.

وكانت حكومة الخصاونة قد شهدت أحداثا عدة أثارت الرأي العام من بينها واقعة انقطاع الأوكسجين عن مستشفى حكومي أدى إلى وفيات عدة في صفوف مرضى كورونا، بالإضافة إلى حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة وآخرها انهيار بناية سكنية في عمان أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين. ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من جراء المشكلات في العراق وسورية، أوضاعا اقتصادية صعبة، فاقمتها جائحة «كوفيد-19».

