مجلس الأمن: هجوم الحوثي على الضبة يهدد الملاحة الدولية

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: ندد مجلس الأمن الدولي في بيان، بهجوم الحوثيين على ميناء الضبة اليمني باستخدام طائرات مسيرة في 21 أكتوبر الحالي. وقال المجلس في البيان الذي نشرته بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة «تهديد خطير لعملية السلام في اليمن واستقراره».

ودعا المجلس الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن. وتابع المجلس أن الهجوم الحوثي يهدد أمن وحرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي. وقال إن أي تصعيد أمني «سيفاقم معاناة اليمنيين»، مشيراً إلى ضرورة توقف الحوثيين عن مثل هذه الهجمات.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.

