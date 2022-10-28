loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مجلس الأمن: هجوم الحوثي على الضبة يهدد الملاحة الدولية


نيويورك - الوكالات: ندد مجلس الأمن الدولي في بيان، بهجوم الحوثيين على ميناء الضبة اليمني باستخدام طائرات مسيرة في 21 أكتوبر الحالي. وقال المجلس في البيان الذي نشرته بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة «تهديد خطير لعملية السلام في اليمن واستقراره».
ودعا المجلس الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن. وتابع المجلس أن الهجوم الحوثي يهدد أمن وحرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي. وقال إن أي تصعيد أمني «سيفاقم معاناة اليمنيين»، مشيراً إلى ضرورة توقف الحوثيين عن مثل هذه الهجمات.
وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة