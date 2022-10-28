لبنان وإسرائيل وقّعا «اتفاق الحدود»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وقع الرئيس اللبناني ميشال عون امس رسالة بالموافقة على النص الرسمي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد تسلمه من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ووقع لبنان وإسرائيل ظهر امس في غرف منفصلة بمقر الأمم المتحدة في الناقورة (أقصى نقطة حدودية جنوب لبنان) على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما بحضور الوسيط الأميركي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الوسيط الأميركي إن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان يسمح ببدء العمل في حقل قانا اللبناني، مضيفا أن ذلك يشكل نقطة تحول على الصعيد الاقتصادي لضخ الاستثمارات وتوفير دعم مالي للبنان. وعشية التوقيع أعلنت شركة «إنرجيان» بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها، وبات كاملا من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تبحث الدول الغربية، والأوروبية تحديدا عن مصدر جديد للغاز لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي إثر الحرب في أوكرانيا.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يستغل لبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية لهذا الحقل من شركة «توتال» التي ستتولى استخراج الغاز المحتمل منه. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاتفاق «سيأخذ شكل تبادل رسالتين، واحدة بين لبنان والولايات المتحدة، وأخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة».

وحضرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسك التوقيع حيث تم تسليمها الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري التي اتفق الطرفان على إرسالها للأمم المتحدة وستحل هذه الإحداثيات مكان التي أرسلتها الدولتان إلى المنظمة العام 2011.

وردا على سؤال حول ما سيحدث في حالة انتهاك أي من الطرفين اللذين لايزالان في حالة حرب، قال المبعوث الأميركي إن الولايات المتحدة ستظل ضامنا للمساعدة في حل أي نزاعات.

وقال هوكشتاين للصحافيين «إذا انتهك أحد الجانبين الاتفاق فسيخسر كلا الجانبين».

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد امس أن لبنان «اعترف» بإسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم حدوده البحرية معها بوساطة أميركية. وقال لابيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الاتفاقية «هذا إنجاز سياسي فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره». وأضاف «هذا أيضًا إنجاز اقتصادي. بدأ إنتاج الغاز من منصة كاريش. وستحصل إسرائيل على 17% من أرباح حقل قانا صيدا اللبناني».

لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اكد امس أنه «لا أبعاد سياسية» لاتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال عون في تغريدة إن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول».

من جهه أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في أن يساهم إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حل الأزمات المالية والاقتصادية. وقال خلال لقائه الوسيط «نأمل أن يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة على النهوض من جديد».

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل اختراقا تاريخيا. وأضاف بايدن خلال استقباله نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض إن التوصل إلى هذا الاتفاق تطلّب شجاعة كبيرة.

