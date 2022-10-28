بايدن: لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، أنه «لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان علينا اختراعها».

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه إسرائيل وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث قال «الخميس توقع بيروت وتل أبيب اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين». وتابع: «الأمر تطلب «الشجاعة» للقيام بذلك».

وكان الرئيس الإسرائيلي قد وصل الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس بايدن. واجتمع هرتسوغ وبايدن في البيت الأبيض، كما سيعقد هرتسوغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الجاليات اليهودية.

