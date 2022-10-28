مذبحة «داعشية» في «شاه جراغ» جنوب إيران

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طهران- الوكالات: قتل 15 شخصا وجرح 19 على الأقل، في هجوم على ضريح شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا، فيما أعلن تنظيم «داعش» الارهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وتعهد الرئيس إبراهيم رئيسي برد «سريع وقاس»، معتبراً أن «أعمال الشغب» خلال الاحتجاجات تمهّد الأرضية لوقوع هجمات «إرهابية» كهذه. وقالت السلطات إن «إرهابياً واحداً فقط متورط»، وأنه ليس إيرانياً كما أفاد التلفزيون الرسمي عن اعتقال شخص واحد وقال إنه «إرهابي مرتبط بجماعات تكفيرية». وكانت تقارير أولية ذكرت أن ثلاثة مهاجمين أطلقوا النار على الحجاج والموظفين عند مدخل الضريح، وأن الشرطة ألقت القبض على اثنين منهم. وذكرت «إرنا» أن طفلين وامرأة كانوا من بين القتلى، ونشرت صورة لجثث مكفنة في فناء. وأظهرت صور أخرى زجاجاً مكسوراً وبرك دماء.

وأدان المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، امس «الجريمة النكراء التي طالت مرقد أحمد بن موسى في مدينة شيراز» مقدما التعازي لعائلات الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وقال خامنئي، في خطاب له، إن «جريمة مرقد السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليهما السلام (شاه جراغ) أحزنت القلوب ومنفذوها سينالون جزاءهم بالتأكيد» حسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» وشدد خامنئي على «ضرورة الاتحاد ضد العدو وعملائه الخونة أو الجاهلين والغافلين، بدءا من الأجهزة الأمنية والقضائية إلى النشطاء في مجال الفكر والاعلام وانتهاء بأبناء الشعب الإيراني»

وقال رئيسي في خطاب متلفز خلال زيارته محافظة زنجان «نيّة العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهّد الطريق أمام أعمال إرهابية. لذا يأتون الى مرقد شاه جراغ ويطلقون النار على الأبرياء الذين كانوا يقومون بعبادة الله، ومن ثم يتبنى داعش المسؤولية». وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الحكومة لن تسمح بأن يتلاعب بأمن البلاد من وصفهم بالإرهابيين والأجانب المتدخلين في شؤونها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يدين بشدة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه جراغ المقدس». وأضاف أن «مثل هذه الأعمال التي تستهدف المواقع الدينية شائنة بشكل خاص». وشدّد الأمين العام على ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق المدنيين، الذين حقهم في أداء شعائرهم الدينية.

ويأتي هجوم الأربعاء في الوقت الذي تشهد فيه إيران احتجاجات في الشوارع منذ وفاة مهسا أميني الشهر الماضي بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها بسبب انتهاك قواعد اللباس للمرأة في إيران. وكان هجوم الأربعاء الأكثر دموية منذ فبراير 2019، عندما قتل 27 من أعضاء الحرس الثوري، في هجوم في جنوب شرق البلاد. وفي عام 2018، قتل 24 شخصاً في هجوم في الأهواز، جنوب غرب إيران، في هجوم تبناه تنظيم «داعش» رغم اتهام طهران لمجموعة انفصالية بالمسؤولية. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن أول هجوم له في إيران عام 2017 عندما هاجم مسلحون وانتحاريون مقر البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات.

