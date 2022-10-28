مصر تدين «الهجوم الإرهابي» وتدعو لتكاتف المجتمع الدولي

عربيات ودوليات

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عبرت فيه عن إدانة مصر لـ«الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مزارا دينيا جنوبي إيران. ووفقا للبيان الذي نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف باحة ضريح شاه جراغ في شيراز بجنوب إيران والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى من الأبرياء». وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن «خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين». وأكد البيان على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره».

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، قد أعلن الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار «شاه جراغ» الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

