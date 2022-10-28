روسيا تهدد بإسقاط الأقمار الصناعية الأميركية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: انتقل الصراع الروسي- الأميركي على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى الفضاء فقد هددت روسيا باستهداف الأقمار الصناعية الأميركية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن تلك الأقمار قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت في المعارك الأوكرانية الروسية بحسب ما نقل تلفزيون «روسيا اليوم» امس.

وفي تصريح لافت أعلن قسطنطين فورونتسوف نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وحظر الانتشار النووي في الخارجية الروسية أن الأقمار الصناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة لضربها إن استخدمت في النزاع بأوكرانيا. وأضاف فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة «نريد أن نركز على منحى خطير للغاية تجلى بوضوح في مسار الأحداث بأوكرانيا، نحن نتحدث عن استخدام الولايات المتحدة وحلفائها مكونات البنية التحتية المدنية في الفضاء بما في ذلك التجارية منها بالنزاعات المسلحة».

الى ذلك قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لموقع «أكسيوس» إنه يشعر بالقلق إزاء التهديدات الأخيرة من جانب كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين بقطع المساعدات عن أوكرانيا، في حال سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الشهر المقبل. وفقا لموقع «أكسيوس» أي تقليل أميركي للمساعدات الأوكرانية من شأنه أن يوجه ضربة كبيرة إلى كييف ويمكن أن يغير مسار الحرب. وأشار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إلى أن الجمهوريين لن «يكتبوا شيكا على بياض» لأوكرانيا في وقت الركود الاقتصادي. وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن أوكرانيا تلقت تاريخيا دعما من الحزبين في الكونغرس الأميركي. وقال: «سنعمل مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين للتأكد من استمرار المساعدة».

في سياق متصل، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه «يمكن لإسرائيل تزويد كييف بأسلحة غير فتاكة لكن ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع في يد الأعداء»، وفق تعبيره. وقبل أيام، قال أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي السابق إن هناك معلومات أولية لدى موسكو بأن إسرائيل قد تدعم أوكرانيا ولا سيما في ما يتعلق بمنظومات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، وهو أمر حساس لروسيا، حسب قوله. من جانبها تعتزم أستراليا تدريب قوات أوكرانية لأول مرة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 87 مليون دولار في الحرب ضد روسيا.

ميدانيا شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف فجر امس بعد أن قصفت مدينة زاباروجيا في جنوب البلاد. وأفاد حاكم كييف أوليكسي كوليبا بأن القوات الروسية استهدفت أحد المجتمعات المحلية في كييف بحسب صحيفة «كييف إندبندنت». ولم يكشف كوليبا عن موقع الهجوم تحديدا، لكنه قال إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع. ووفقا للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات، على حد قول كوليبا. وكان أناتولي كورتيف القائم بأعمال عمدة مدينة زاباروجيا قال إن القوات الروسية قصفت المدينة، مشيرا إلى أن القصف طال كذلك مناطق مجاورة، ما تسبب في نشوب حريق.

